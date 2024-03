Chuva da tarde de segunda-feira, com ventos, derrubou árvores em pontos diferentes de M. Claros, mobilizando os bombeiros

Terça 19/03/24 - 12h15

Durante o plantão operacional desta segunda feira, a guarnição de salvamento do PEMAD/7º BBM foi acionada para atendimento de ocorrência envolvendo o corte de três árvores, sendo que uma havia caído sobre uma residência, outra obstruía parcialmente a pista de rolamento e a terceira obstruía totalmente a pista nos dois sentidos.

O primeiro empenho se deu por volta das 15:25 na Avenida Dulce Sarmento, bairro Parque Pampulha, próximo ao “Trevo da Sion”. A ação se deu no momento em que a guarnição retornava de outra ocorrência e deparou com o galho de uma árvore de pequeno porte quebrado e obstruindo parcialmente a faixa da esquerda. Imediatamente a guarnição devidamente equipada efetuou a supressão do galho e, consequentemente, a eliminação do risco,

O segundo empenho se deu por volta das 16:00 horas no bairro Independência, onde a guarnição deparou com o galho de uma árvore de grande porte plantada sobre o passeio da via pública caído sobre a pista de rolamento, obstruindo totalmente o fluxo de veículos nos dois sentidos. A árvore tinha aproximadamente 09 metros de altura e a queda do galho provocou o rompimento dos cabos que levam energia para a casa do solicitante, gerando o perigo iminente de eletrocussão no local. Ressalta-se que uma equipe de uma empresa prestadora de serviço para CEMIG já estava no local e propiciou a segurança necessária para que a guarnição realizasse a supressão do galho e liberação pista. Posteriormente a equipe restabeleceu o reparo na rede.

O terceiro acionamento se deu por volta das 18:30 no bairro Tancredo Neves, onde a guarnição deparou com uma árvore da espécie “Gonçalo” com aproximadamente 08 metros de altura, estando o tronco escorado sobre a parede da residência e a sua copa posicionada sobre o telhado de amianto. Na oportunidade a guarnição devidamente equipada realizou a supressão total da espécie, sem provocar danos adicionais aos moradores.

