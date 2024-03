Prisão em M. Claros: "Os mandados foram expedidos em procedimento que apura os crimes de furto e receptação de materiais e componentes elétricos de uma concessionária de serviço público"

Terça 19/03/24 - 18h07

Divulgação da Policia Civil:



PCMG prende suspeito de furto qualificado em Montes Claros



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta terça-feira (19/3), em Montes Claros, região Norte do estado, operação policial visando o cumprimento de três mandados de busca e apreensão. Durante a ação, um homem de 25 anos foi preso em flagrante por furto qualificado.

Os mandados foram expedidos em procedimento que apura os crimes de furto e receptação de materiais e componentes elétricos de uma concessionária de serviço público.



O delegado Cézar Salgueiro, responsável pela investigação, disse que a apuração, conduzida pela equipe de investigações especiais, revelou o envolvimento do suspeito com os crimes sob apuração e, por isso, foi solicitada medida cautelar para um imóvel ligado ao homem. “No local, os policiais apreenderam vários componentes de fiações elétricas, e o investigado confessou que os havia subtraído de uma obra localizada no bairro Guarujá. A vítima reconheceu os objetos e teve todo o material restituído”, detalhou Salgueiro.



O delegado acrescenta que em outros dois imóveis onde foram cumpridos mandados, contudo, nenhum objeto ilícito foi apreendido.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

