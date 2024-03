Variante do novo cangaço invade bar, obriga clientes a se deitarem no chão e exige chave de carro na porta

Quinta 21/03/24 - 12h29

Três homens armados invadiram bar no Povoado de Anguereta, em Curvelo, na noite de quarta-feira (20).



Um dos criminosos, com o rosto coberto, ordenou que todos se deitassem no chão enquanto os outros dois invadiam o local.



Os assaltantes exigiram a chave de veículo estacionado defronte ao bar.



O proprietário, ao ouvir os gritos, correu para o estabelecimento e encontrou os clientes deitados, enquanto os criminosos exigiam a chave.



Sem saber quem era o dono do carro pretendido pelos ladrões, o comerciante entregou a chave de outro veículo estacionados.



Os assaltantes fugiram com o carro em direção a Pompéu.