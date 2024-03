Mega de sábado, novamente acumulada, terá prêmio de 83 milhões de reais. Números desta quinta: 03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56

Quinta 21/03/24 - 21h16

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena.



O prêmio da faixa principal acumulou e vai a R$ 83 milhões.



Veja os números sorteados: 03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56.



A quina teve 172 apostas ganhadoras e vai pagar a cada um dos acertadores R$ 24.864,59.



A quadra registrou 9.237 vencedores. Vão receber, individualmente, um prêmio de 661,42.



O próximo sorteio será no sábado (23).



As apostas podem ser feitas até as 19 (horário de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O jogo simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.