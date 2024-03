Frente fria já avança no Brasil, com ventos acima de 140 km/h no Rio Grande do Sul

Sexta 22/03/24 - 7h16

Frente fria avança sobre o Brasil, trazendo chuvas intensas e alertas vermelhos emitidos pelo Inmet para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.



São esperados acumulados de precipitação, principalmente entre os dias 22 e 23, com potencial para mais de 100 mm em 24 horas e mais de 200 mm nos próximos dias.



Condições severas já foram observadas no Rio Grande do Sul, com ventos superiores a 140 km/h.



Após a passagem da frente fria, é anunciada instabilidades com ventos trazendo umidade do mar em direção ao Rio de Janeiro.



O CEMADEN alerta para o risco de deslizamentos de terra e outros impactos decorrentes das chuvas intensas, especialmente no Rio de Janeiro, onde são previstos mais de 200 mm de chuva, com destaque para a Região Serrana.