"...sendo aplicada a cachorra Atena, e localizadas 35 pedras de substância semelhante a cocaína e, embaixo de um colchão (...), um revólver Cal.32, municiado..."

Sexta 22/03/24 - 10h35

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, durante operação e após denúncia referente a tráfico de drogas, visualizou, na noite dessa quinta-feira (21), na Av. São Judas, Bairro São Judas I, uma grande movimentação de pessoas.



Os militares, ao se aproximarem da residência, perceberam que um indivíduo evadiu pelos fundos não sendo localizado, mas abordaram outro, de 26 anos, e encontraram com ele R$ 274,20.



Foram realizadas buscas na casa, sendo aplicada a cachorra Atena, e localizadas 35 pedras de substância semelhante a cocaína e, embaixo de um colchão que estava no chão, um revólver Cal.32, municiado com 03 cartuchos intactos.



O jovem relatou que mora há um mês na residência a convite de um indivíduo, que é morador do quarto onde foram encontrados os materiais.



O abordado foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.