Polônia ativa aviões de combate, durante ataque russo que passou por perto, e faz subir o medo da guerra geral

Domingo 24/03/24 - 8h57

A Rússia lançou 57 mísseis e drones contra a Ucrânia neste domingo (24), atacando Kiev e Lviv, no oeste do país.



Autoridades afirmam que um míssil russo violou brevemente o espaço aéreo polonês.



A Força Aérea da Ucrânia destruiu a maioria dos mísseis e drones lançados pela Rússia.



Explosões foram registradas em Kiev, mas causaram apenas danos mínimos.



Os ataques fazem parte de investidas russas em retaliação aos ataques ucranianos durante a recente eleição presidencial.



As forças armadas polonesas foram ativadas para proteger seu espaço aéreo durante o ataque.



O prefeito de Lviv relatou que a cidade não foi alvo, mas cerca de 20 mísseis e sete drones atingiram a região, mirando infraestruturas críticas.