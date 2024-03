Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro explicar sua permanência por 2 noites na embaixada da Hungria, em Brasília

Terça 26/03/24 - 6h47

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 48 horas para o ex-presidente Bolsonaro explicar estadia de duas noites na embaixada da Hungria em Brasília.



O fato ocorreu no contexto do inquérito que investiga Bolsonaro, políticos e militares por tentativa de golpe de Estado.



Bolsonaro teve seu passaporte apreendido por Moraes.



A estadia de Bolsonaro na embaixada foi revelada inicialmente pelo jornal The New York Times, e a defesa do ex-presidente admitiu a estadia, alegando que ele estava mantendo contatos com autoridades húngaras.



A Polícia Federal afirmou que investigará se Bolsonaro desobedeceu alguma proibição imposta pelo STF.





