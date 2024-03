Já é lei na Flórida, nos Estados Unidos: menores de 14 anos não mais podem acessar as redes sociais. Entre 14 e 15 anos, apenas com a licença dos pais

Terça 26/03/24 - 7h41

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, sancionou nesta segunda-feira, 25, projeto de lei que veda o acesso de menores de 14 anos às redes sociais.



Para jovens entre 14 e 15 anos, será necessário o consentimento dos pais para utilizarem as plataformas.



Os defensores da medida argumentam que ela visa proteger as crianças dos perigos presentes na internet, visando especialmente à preservação de sua saúde mental.



Com a aprovação da lei, as plataformas digitais serão obrigadas a encerrar as contas de usuários menores de 14 anos e de usuários com idades entre 14 e 16 anos que não tenham obtido o consentimento dos pais.