Polícia Civil pega - no Norte de Minas - homem de 19 anos acusado de abusar das irmãs de 10 e 13 anos.

Nessa terça-feira (26/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão temporária contra um jovem, de 19 anos, suspeito de abusar sexualmente de duas irmãs, de 10 e 13 anos, na zona rural de Rio Pardo de Minas, região Norte do estado. O investigado é primo das vítimas.



As investigações iniciaram após o Conselho Tutelar do município levar o caso ao conhecimento da PCMG. De acordo com o delegado João Vitor Petrone, o suspeito possuía a confiança da família e se aproveitava dessa situação para cometer os abusos.



Com a investigação em curso e visando proteger as vítimas, a PCMG representou pela prisão provisória do investigado, sendo a medida deferida pela Justiça.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam.



Jornal O Tempo, de BH:



Homem aproveita ausência dos pais e abusa da irmã de 14 anos em MG



Juliana Siqueira



Um homem de 27 anos foi preso nesta terça-feira (26 de março) suspeito de abusar sexualmente da própria irmã, de 14 anos, em Rio Pardo de Minas, na região Norte do Estado.



De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o crime foi denunciado pela própria adolescente, uma semana após o abuso.



Aos policiais, a menina contou que o irmão aproveitou que os pais não estavam em casa para cometer o crime. Por isso, ela decidiu ir até a delegacia e solicitar providências.



Depois dos trabalhos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Atualmente, ele está à disposição da Justiça.