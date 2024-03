Após o gasto de 1,2 milhão de reais em diárias por 45 dias, Força deixa a caçada aos fugitivos da penitenciária de segurança máxima, a partir desta Sexta-feira Santa

Sexta 29/03/24 - 8h18

Após 45 dias, a presença da Força Nacional de Segurança Pública em Mossoró (Rio Grande do Norte) está sendo encerrada nesta Sexta-feira da Paixão , com os agentes começando a ser desmobilizados.



Por cerca de 40 dias, os agentes estiveram envolvidos na busca pelos dois fugitivos do presídio de segurança máxima federal.



A fuga, ocorrida em 14 de fevereiro, foi a primeira da história do sistema penitenciário federal.



Inicialmente prevista para durar 30 dias, a operação foi estendida por mais 10 dias pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.



Nesta semana, Lewandowski anunciou que não haveria nova prorrogação, e os 111 agentes devem retornar às suas atribuições de origem na próxima semana.



A Força Nacional realizou varreduras nas matas e fiscalizações nas rodovias, visando evitar que os fugitivos escapassem do perímetro de busca.



O custo da mobilização para o governo federal foi significativo, ultrapassando R$ 1,2 milhão em diárias, além do destacamento de 22 viaturas e um ônibus para a operação.



Com a saída da Força Nacional, a continuidade da caçada aos fugitivos será liderada pela Polícia Federal.



A estratégia agora vai ampliar ações de inteligência, incluindo o uso de helicópteros, drones e cães farejadores para rastrear os foragidos.