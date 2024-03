Achado o corpo do piloto de 44 anos que tentou descer bimotor em S. Paulo, retornou e caiu

Sábado 30/03/24 - 14h26

O corpo do piloto Ângelo Chaves Pucci, de 44 anos, foi encontrado pelas equipes de busca neste sábado (30) no local onde os destroços da aeronave foram avistados.



Estava em área de mata fechada e terreno íngreme na Serra do Japi.



Os destroços foram avistados por equipes terrestres pouco antes do meio-dia de sábado, pois os sobrevoos foram impossibilitados devido ao mau tempo.



O bimotor decolou do Aeroporto Estadual Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí, com destino ao Campo de Marte, em São Paulo, na quinta-feira, mas não conseguiu pousar e o piloto decidiu por retornar a Jundiaí.



O último contato via rádio foi feito por volta das 23h de quinta-feira, quando o bimotor estava sobre a Serra do Japi.