Mês de abril começa com o "dia da mentira", hoje, e meteorologia ainda prevê temperaturas mais altas, na primeira quinzena

Segunda 01/04/24 - 6h39

No mês de abril, que começa hoje, "dia da mentira", o Brasil deverá ter temperaturas ainda acima da média, especialmente no Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e parte da Região Sul.



Massas de ar quente e seco podem dominar boa parte do mês, levando a temperaturas altas, principalmente no Mato Grosso do Sul.



O padrão pode alcançar o centro-oeste e norte de São Paulo e norte do Paraná, especialmente na primeira quinzena.



Outras regiões com temperaturas acima incluem a faixa litorânea do Nordeste até a Bahia.



O El Niño enfraquece em abril, e o país entrará em neutralidade, sem El Niño ou La Niña.



Existe a possibilidade de La Niña se desenvolver entre junho e agosto, com maior impacto no inverno brasileiro.



Podem ocorrer entradas de ar frio, especialmente no Sul, provocando temporais em algumas regiões e quedas de temperatura no sudoeste de Mato Grosso do Sul e parte do Sudeste.