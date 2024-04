Morte durante o sexo é rara, mas afeta principalmente ao redor dos 38 anos. Nova pesquisa confirma o que pode acontecer - e é preciso agir com urgência

Segunda 01/04/24 - 7h08

Estudo recente indica que mortes súbitas durante o sexo são raras, mas afetam pessoas de todas as idades, não apenas os mais velhos.



A pesquisa, baseada em dados de hospital do Reino Unido entre 1994 e 2020, revelou que a idade média das vítimas é de 38 anos.



A maioria das mortes foi atribuída à síndrome de morte arrítmica súbita (SADS), relacionada a paradas cardíacas sem causa aparente, muitas vezes ligadas a condições cardíacas genéticas.



Fatores como esforço físico e uso de drogas, incluindo medicamentos para disfunção erétil e substâncias ilícitas, podem desempenhar papel importante.



Parceiros raramente socorrem as vítimas nessas situações, destacando a importância da intervenção rápida em casos de emergência.



Embora o risco seja baixo mesmo para pessoas com problemas cardíacos pré-existentes, é recomendável consultar um cardiologista em casos de morte súbita na família, em circunstâncias semelhantes.