Dengue oficial no Brasil matou 923 pessoas, neste ano, com outras 1.456 mortes em investigação. A idade mais afetada está entre 20 e 29 anos, mulheres e homens

Segunda 01/04/24 - 22h59

Neste ano, o Brasil registrou 923 óbitos atribuídos à dengue, enquanto os casos prováveis da doença atingiram a marca de 2.573.293, conforme relatórios divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Painel de Arboviroses, atualizado em 1º de abril.



Há 1.456 mortes em investigação.



O coeficiente de incidência da doença no país é de 1.267,2 casos por 100 mil habitantes.



A faixa etária mais afetada pela dengue é de 20 a 29 anos, tanto para mulheres quanto para homens, com 219.726 e 266.766 casos, respectivamente.



O Distrito Federal lidera em incidência, com 6.751,4 casos por 100 mil habitantes, seguido por Minas Gerais (4.052,8), Espírito Santo (2.358,8), Paraná (2.153,6) e Goiás (1.865,1).



No Distrito Federal, foram registradas 205 mortes confirmadas por dengue em 2024, enquanto outros 55 óbitos estão sob investigação, segundo dados do InfoSaúde, vinculado à Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).