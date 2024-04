Terça 02/04/24 - 7h20

A Mega-Sena pode sortear R$ 10,5 milhões nesta terça-feira (2).



As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa.



No último sábado (30), ninguém acertou e o prêmio acumulou.



Os números sorteados foram: 10 - 11 - 17 - 24 - 30 - 45.