Capotamento com casal que seguia para Maceió: ".. estavam bem e sem ferimentos, entretanto não estavam conseguindo sair do veículo, considerando que a portas ficaram travadas com o acidente"

Terça 02/04/24 - 22h37

Divulgação do Corpo de Bombeiros:





Na manhã dessa terça-feira, o Pelotão de Bombeiros de Janaúba foi acionado por uma guarnição polícia militar, a fim de atendimento de vítimas de capotamento na MGC 122, nas mediações do km 179, próximo ao acesso à comunidade de Barreiro da Raiz.



No local, tratava-se de um carro de passeio Renault/Sandero, onde o motorista e um passageiro seguiam da cidade de Ilhabela/SP com destino a Maceió, sendo que no km 179 da rodovia MGC 122, o motorista perdeu o controle da direção do veículo e saiu da pista de rodagem para a margem rodovia, até cair em um desnível.



Após o acidente, o condutor (A.C.S., masculino de 42 anos) e a passageira ( C.A.G.M., feminina de 42 anos) permaneceram no veículo e realizaram contato com a polícia militar, a qual acionaram o corpo de bombeiros para o atendimento.



Com a chegada da guarnição bombeiro militar, as vítimas qualificadas (condutor e passageira) informaram que estavam bem e sem ferimentos, entretanto não estavam conseguindo sair do veículo, considerando que a portas ficaram travadas com o acidente.



Considerando a situação das vítimas retidas no interior do veículo, a guarnição destravou as portas do veículo e estabeleceu a segurança com o desligamento da bateria.



Em atendimento, as vítimas apresentaram com sinais vitais preservados, sem ferimentos, alegando apenas desconforto emocional e recusando atendimento hospitalar. O transito do local foi parcialmente interditado durante os trabalhos das equipes de resgate e sob a responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária