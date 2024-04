Terremoto de 6,1 graus foi sentido na costa leste do Japão, nesta quinta-feira

Quinta 04/04/24 - 7h06

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa leste do Japão, conforme relatado pelo Centro Sismológico Euro-Mediterrânico.



O epicentro do tremor foi registrado a cerca de 100 km da costa, no mar, a uma profundidade de 40 km.



Não há relatos de danos ou feridos, e nenhum alerta de tsunami foi emitido.



O tremor foi sentido nas regiões de Fukushima e Tóquio.



Este evento ocorre um dia após um terremoto de magnitude 7,4 atingir Taiwan, causando nove mortes e mais de 1 mil feridos.



A região mais afetada foi o condado de Hualien, onde diversos prédios foram danificados e dois desabaram.



As autoridades continuam as operações de resgate, com 52 pessoas ainda desaparecidas.



O terremoto em Taiwan é considerado o mais forte registrado em 25 anos.