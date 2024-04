M, Claros, pela PM: "...um adolescente, de 17 anos, armou-se com uma faca e, por motivo relacionado à cobrança de dívida, desferiu golpes em um homem, de 43 anos, atingindo-a no tórax, no ombro e nas costas"

Quinta 04/04/24 - 10h02

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa quarta-feira (3), a comparecer à Rua Miramar, Bairro Jardim Palmeiras, em Montes Claros, onde, segundo testemunhas, um adolescente, de 17 anos, armou-se com uma faca e, por motivo relacionado à cobrança de dívida, desferiu golpes em um homem, de 43 anos, atingindo-a no tórax, no ombro e nas costas.



O menor tentou evadir, mas foi contido por populares e apreendido pelos militares.



A vítima estava bastante agitada, não conseguiu informar a real motivação do delito, sendo socorrida por equipe do Samu e conduzida para o HPS Santa Casa.



Na Delegacia, o menor ameaçou os militares, agrediu um conduzido de outra ocorrência e ainda tentou danificar a grade de uma das celas.



A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.