Na BR-135, em Bocaiúva, também segundo a PM: "No local, havia um homem, de 47 anos, caído na pista (...); foi atropelado por um carro e ficou caído no chão, momento em que foi novamente atropelado por carreta"

Quinta 04/04/24 - 10h05

Divulgação da PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, durante patrulhamento, na noite dessa quarta-feira (3), deparou-se, no km 413 da MGC-135, em Bocaiuva, com um acidente de trânsito.



No local, havia um homem, de 47 anos, caído na pista, sendo socorrido por militares do CBMMG.



A vítima, segundo populares, foi atropelada por um carro e ficou caída no chão, momento em que foi novamente atropelada por uma carreta.



Nenhum dos veículos parou para prestar socorro e não foram colhidas informações/características pelos populares que presenciaram o acidente.



A vítima foi socorrida ainda com vida para o hospital municipal de Bocaiuva.



Porém mesmo após realizadas diversas tentativas de reanimação, o paciente faleceu.