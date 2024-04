Mega está acumulada em 17,5 milhões de reais, no sábado. Números sorteados: 10-11-12-19-23-28

Sexta 05/04/24 - 6h32

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena.



Os números sorteados foram: 10-11-12-19-23-28



O valor estimado para o próximo sorteio, sábado (6), é de R$ 17,5 milhões.



A quina teve 126 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 17.344,12.



Outras 5.990 apostas fizeram a quadra, e irão ganhar um prêmio de R$ 521,19 cada.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.