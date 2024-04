STF encerrou julgamento que manteve pensão vitalícia a ex-governadores

Domingo 07/04/24 - 8h13

O STF finalizou nesta quinta-feira (4) o julgamento que manteve o pagamento da pensão vitalícia a ex-governadores que já tinham o direito antes de sua declaração de inconstitucionalidade em 2019.



A proibição inicial foi estabelecida pelo próprio STF em relação aos ex-governadores do Paraná, mas um grupo deles recorreu e, em 2023, a Segunda Turma do Supremo esclareceu que aqueles que já recebiam o benefício poderiam mantê-lo.



Os advogados argumentaram que retirar o benefício após tantos anos causaria insegurança jurídica e violaria a Constituição.



Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Nunes Marques concordaram com a argumentação, enquanto a ministra Cármen Lúcia ficou vencida.



Edson Fachin, do Paraná, não participou do julgamento.



O caso pode servir de referência para futuros julgamentos semelhantes em outros estados.