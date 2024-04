Durante aplicação de prova para concurso de soldado, PM prende 9 candidatos procurados por crimes diversos, inclusive homicídio

Segunda 08/04/24 - 17h54

PM prende 9 candidatos procurados por crimes, em concurso para soldado



Um deles tinha mandado de prisão por homicídio em 2016









A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu (PMERJ), nesse domingo (7), nove candidatos durante a aplicação da prova de concurso para soldado. De acordo com a PM, contra eles havia mandados de prisão em aberto.



Um dos candidatos tinha um mandado de prisão por um crime de homicídio ocorrido em 2016, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A instituição informou que encaminhou os nove candidatos às delegacias policiais ao término da prova.



As prisões foram efetuadas a partir da identificação de cada um deles, em uma parceria da Subsecretaria de Inteligência com a Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal da PM.



A prova escrita foi a primeira etapa do processo para seleção de 2 mil novos soldados da PM. Mais de 117 mil candidatos se inscreveram no concurso. Vitor Abdala - Agência Brasil