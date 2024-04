Ex-vice-presidente do Equador é internado após invasão da embaixada mexicana em Quito

Terça 09/04/24 - 7h18

O ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glas, detido após a invasão da embaixada mexicana em Quito na última sexta-feira (5), foi hospitalizado no Hospital Naval de Guayaquil nesta segunda-feira (8).



Sua internação ocorreu após ele se recusar a comer alimentos do serviço penitenciário, de acordo com o governo equatoriano.



Glas foi transferido para o Hospital Naval de Guayaquil, onde foi internado às 12h45, com seu estado de saúde sendo descrito como "estável".



Ele permanecerá em observação antes de retornar à prisão.