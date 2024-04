Terça 09/04/24 - 7h30

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 43 milhões para os acertadores das seis dezenas, nesta terça-feira.



No concurso do último sábado (6), ninguém levou o prêmio máximo.



A aposta mínima custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h.



A Mega soma três sorteios semanais: às terças, quintas e sábados.

