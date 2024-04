Quarta 10/04/24 - 19h10

Jornal O Tempo, de BH:



Quatro pessoas ficam feridas após batida entre caminhonete e viatura da PM em MG



As vítimas foram socorridas para hospitais de Minas

Raíssa Oliveira



Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas dois policiais militares, após um acidente envolvendo uma caminhonete e uma viatura da Polícia Militar (PM) na MG-404, em Salinas, nessa terça-feira (9 de abril). As vítimas foram socorridas para hospitais de Minas.



Segundo a Polícia Militar, os militares seguiam para o município de Taiobeiras, quando foram surpreendidos pelo motorista da caminhonete, que perdeu o controle da direção ao ultrapassar uma motocicleta. O veículo bateu na lateral da moto e continuou na contramão.



Ainda de acordo com a PM, o condutor da viatura desviou para evitar uma batida de frente, mas foi atingido na lateral. Dois militares estavam no carro e foram socorridos para hospitais de Salinas e Taiobeiras.



Na caminhonete estavam a motorista, de 40 anos, e o filho dela, de 14. Eles foram socorridos para a Upa de Salinas com ferimentos leves. Conforme a PM, o estado de saúde das vítimas é estável.



O motorista da motocicleta fugiu do local. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos do local por um guincho.