Em M. Claros, já de noite: caminhão atingiu poste, que ficou sustentado pelos fios: "...cabos caíram sobre a pista (...), colocando em risco a integridade física dos moradores e transeuntes"

Quinta 11/04/24 - 23h12

Divulgado pelos Bombeiros, às 22h48m:





Na noite desta quinta-feira, por volta das 18:40, uma guarnição de salvamento foi acionada para atendimento de uma ocorrência envolvendo perigo de eletrocussão no Conjunto Habitacional Olga Benário, região Sul de Montes Claros.



No local a guarnição deparou com um poste de iluminação pública quebrado em sua base, porém, sustentado por parte dos cabos de energia.



Outros cabos caíram sobre a pista de rolamento, colocando em risco a integridade física dos moradores e transeuntes.



De acordo com as informações colhidas, o dano se deu no momento em que o condutor de um caminhão não identificado realizou uma manobra específica, atingindo o referido poste.



Ressalta-se que uma equipe prestadora de serviços para a CEMIG já estava no local avaliando os danos para imediata retificação.



Diante do exposto, a guarnição devidamente equipada reforçou o isolamento da área com pneus e fita zebrada, o que possibilitou maior segurança aos usuários da via pública.