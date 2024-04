Carreta e carro sofrem acidente bem defronte ao posto dos Bombeiros, na BR 135, em Bocaiúva

Sexta 12/04/24 - 20h32

Na tarde desta sexta-feira, 12 de abril, por volta de 14h30min, Bombeiros de Bocaiuva foram acionados para atendimento de ocorrência de colisão entre um automóvel e um carreta na BR-135, Km 409, em frente ao Posto Avançado de Bombeiros.



Tratava-se de uma colisão lateral entre uma carreta que deslocava sentido Bocaiuva a Montes Claros, e um automóvel que tentava realizar a travessia da rodovia, vindo a carreta a colidir na lateral do carro.



O condutor da carreta, o Sr. F. A. B. de L., de 60 anos, não apresentou ferimento e não houve necessidade de ser conduzido ao hospital.



No veículo de passeio havia 3 ocupantes, sendo dois adultos e uma criança, todos apresentando ferimentos leves.



O condutor do veículo, o Sr. L. S. dos S. de 43 anos de idade, ficou retido no interior do veículo, havendo a necessidade de realizar a abertura do veículo com a utilização de tesoura hidráulica, para acessar o condutor e realizar a sua retirada com segurança.



Os três ocupantes foram avaliados no local, e posteriormente encaminhados até o hospital Dr. Gil Alves em Bocaiuva, onde permaneceram sob os cuidados da equipe médica de plantão.