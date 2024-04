Mundo teme novo e iminente conflito: Estados Unidos já aceitam que o Irã deve atacar Israel “mais cedo ou mais tarde”, e Biden adverte: "nao façam isso"

Sexta 12/04/24 - 21h33

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um alerta direto ao Irã nesta sexta-feira, expressando preocupação com a possibilidade de ataques contra Israel.



Em uma declaração aos repórteres da Casa Branca, Biden afirmou que o Irã deve evitar qualquer ação que possa levar a conflitos na região.



"Não façam isso", declarou Biden, enfatizando o compromisso dos Estados Unidos com a defesa de Israel.



Ele reiterou o apoio inabalável ao país e afirmou que o Irã não terá sucesso em seus planos hostis.



O presidente não forneceu detalhes sobre informações de segurança, mas destacou que a expectativa é de que um ataque possa acontecer em algum momento.



Essa preocupação foi ecoada pelo porta-voz da Casa Branca, John Kirby, que descreveu a ameaça como "real e viável".



Kirby também mencionou que os Estados Unidos estão reavaliando sua postura militar na região diante da ameaça do Irã, observando de perto a situação e mantendo uma vigilância constante.



Essa tensão entre os Estados Unidos, Israel e o Irã continua a ser monitorada de perto pela comunidade internacional, enquanto os líderes buscam formas de evitar uma escalada de conflitos na região.