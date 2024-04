Rio recebe, neste sábado, os 9 corpos do acidente, na quinta, com ônibus que viajava a Porto Seguro

Sábado 13/04/24 - 6h49

Os corpos das nove vítimas do acidente com um ônibus de turismo na BR-101, próximo a Teixeira de Freitas e Porto Seguro, na Bahia, devem chegar ao Rio neste sábado.



O acidente, na madrugada de quinta-feira, deixou também 23 feridos.



O ônibus partiu do Rio com destino a Porto Seguro.



A maioria dos passageiros era composta por aposentados de Bangu e Campo Grande, Zona Oeste do Rio.



Gravado de dentro de outro veículo que seguia atrás do ônibus, o vídeo mostra que não houve interferência de outro veículo na pista contrária, contradizendo a alegação do motorista.