Havia uma jiboia no telhado, na madrugada deste sábado. Jovem, de 1 metro, "é costumeiramente calma, porém..."

Sábado 13/04/24 - 7h02

Divulgado pelos Bombeiros:





Na madrugada deste sábado (13/04) o 8° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar, em Januária, foi solicitado para realizar a captura de uma serpente que se encontrava no telhado de uma residência no distrito Brejo do Amparo.



Uma equipe deslocou prontamente até o local informado, deparando-se com uma Jiboia (Boa constrictor) em um dos comodos da casa, enrolada na estrutura de madeira do telhado. Tratava-se de um animal jovem, de aproximadamente um metro de comprimento.



A guarnição, utilizando técnicas de contenção e manuseio, realizou a captura segura do animal que logo em seguida foi devolvido ao seu habitat natural.



A jiboia, posssui hábitos semi-arborícolas, sendo comumente encontradas em cima de árvores e quando em meio urbano, não é raro que se abriguem nas estruturas das casas. É um animal costumeiramente calmo, porém pode se apresentar agressivo quando ameaçado. Apesar de não ser um cobra peçonhenta, a mordida da jiboia pode causar dor e eventualmente infecção no local.



O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais orienta: ao se deparar com jiboias ou outras espécies de serpentes, não se exponha a riscos tentando conter o animal, mantenha distância e ligue 193, o amigo certo nas horas incertas.