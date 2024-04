Incêndio em supermercado: "O apartamento no andar superior foi vistoriado e, devido aos possíveis riscos, os moradores foram retirados do local e encaminhados para casa de parentes"

Sábado 13/04/24 - 19h21

Nesta madrugada de sabado (13/04), por volta das 02h40min, o 9° Pelotão de Bombeiros foi acionado via 193 para atendimento de ocorrência de incêndio num supermercado no bairro Vila Aparecida em Salinas.



Chegando no local, a guarnição de Bombeiros deparou-se com grande quantidade de fumaça saindo pelas janelas e portas do comércio.



Os moradores do apartamento localizado na parte superior da edificação e o proprietário do supermercado encontravam-se na via pública e em local seguro.



Com emprego de EPI, EPR e equipamentos da atividade, os militares conseguiram acessar com segurança o interior do estabelecimento que se encontrava todo tomado por fumaça e com chamas.



Devido a ação rápida e eficiente da GU BM o incêndio que em princípio estava concentrado na parte mais aos fundos do supermercado foi debelado impedindo que propagasse para mais produtos e prateleiras.



O apartamento no andar superior foi vistoriado e devido aos possíveis riscos, os moradores foram retirados do local e encaminhados para casa de parentes. Não houve feridos.



Todo o imóvel foi evacuado e isolado devido aos aparentes danos na estrutura interna do supermercado.



O local foi isolado e os proprietários orientados quanto às questões de segurança e à visita pós-sinistro que será realizada com engenheiro da Defesa Civil para melhor avaliação estrutural.