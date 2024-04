Desvendar o mistério dos muitos corpos achados em barco à deriva, no Pará, vai depender da subida da maré neste domingo. Sequer a nacionalidade dos tripulantes é conhecida

Domingo 14/04/24 - 7h36

Pescadores encontraram barco à deriva na Baía do Maiaú, perto da ilha de Canelas, em Bragança, no nordeste do Pará, com corpos a bordo.



As autoridades, incluindo a Polícia Federal e o Ministério Público Federal estão investigando o caso para determinar a nacionalidade das vítimas e a causa da morte.



Até o momento, não há confirmação sobre o número de vítimas nem sobre a nacionalidade delas.



As investigações também buscam esclarecer as circunstâncias.



A remoção do barco com os corpos aguarda o aumento do nível da maré na região, com previsão de ocorrer no início da manhã de domingo.



As investigações envolvem equipes da PF e do MPF, com o apoio da Defesa Civil, bombeiros, Marinha e Instituto Médico Legal (IML).



O MPF abriu duas investigações, uma na área criminal e outra civil, focadas em possíveis crimes cometidos e na proteção de direitos humanos.