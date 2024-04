Irã divulga que operação militar contra Israel "foi concluída", mas adverte que retaliação será respondida, inclusive contra instalações norte-americanas

Domingo 14/04/24 - 7h44

O Exército do Irã declarou que sua operação militar contra Israel, neste sábado, foi "concluída", e alertou os EUA e Israel contra retaliação.



Sardar Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, enfatizou que suas forças permanecem em alerta máximo.



Ele mencionou que o Irã enviou uma mensagem aos EUA através da embaixada suíça, alertando que qualquer cooperação com Israel resultará na falta de segurança das bases americanas.



Bagheri afirmou que as forças iranianas estão preparadas para agir, se necessário.



O Irã considera seus ataques como uma resposta ao ataque de Israel ao consulado iraniano em Damasco em 1º de abril, enquanto Israel nega ser responsável, afirmando que o edifício era militar, não um consulado.



O Irã alertou que sua próxima operação seria ainda maior se Israel retaliar.