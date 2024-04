ONU teme guerra em larga escala no Oriente Médio e o mundo se move para evitar o pior

Segunda 15/04/24 - 6h57

A escalada na crise entre Israel e Irã teve início em 1º de abril, quando Israel bombardeou o consulado do Irã em Damasco, na Síria.



Em resposta, o Irã lançou mísseis e drones contra o território israelense no sábado (13).



Agora, Israel considera uma retaliação.



Acomunidade internacional busca evitar a escalada do conflito.



O Irã defende seu ataque como uma resposta legítima e vê o assunto como encerrado.



Os Estados Unidos não pretendem apoiar um contra-ataque israelense, e o G7 condenou o ataque, buscando estabilizar a situação.



A ONU realizou uma reunião de urgência, e Israel pediu sanções contra o Irã, enquanto o Irã afirmou ter agido dentro do direito internacional.



A situação é preocupante, com o secretário-geral da ONU alertando para o perigo de um conflito em larga escala.



Agora, espera-se uma resposta mais contida de Israel para evitar uma escalada regional do conflito.