Resgate do barco, com corpos, no Pará, levou 12 horas e identidade dos tripulantes segue misteriosa

Segunda 15/04/24 - 7h03

Barco encontrado à deriva, com corpos, no litoral paraense foi resgatado e rebocado para uma área de trapiche em terra firme no domingo à noite.



Polícia Federal, bombeiros e Marinha, concluíram o reboque da embarcação até um porto em Bragança, onde será iniciada a perícia.



Os corpos permanecem na embarcação, cobertos por uma lona, e serão removidos apenas no Instituto Médico Legal.



A suspeita é de que as vítimas sejam estrangeiras, e as autoridades investigam a nacionalidade e a causa das mortes.



O resgate durou mais de 12 horas devido às condições da maré e à necessidade de rebocar o barco em baixa velocidade.