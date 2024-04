"...no local, ocorria uma festa com uso de substância entorpecente, quando o autor começou a manusear um revólver, direcionando a arma para as pessoas, momento em que ocorreu um disparo que..."

Segunda 15/04/24 - 11h01

Divulgado pela PM, às 10h51m:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na madrugada desse domingo (14), a comparecer à Rua Laurindo Pereira Silva, Bairro Novo Panorama, em Salinas, onde um jovem, de 20 anos, foi vítima de homicídio.



Testemunhas informaram que, atingiu a cabeça da vítima. Ela faleceu no momento em que dava entrada no Hospital.



O suspeito, de 26 anos, foi preso e conduzido à Delegacia a arma de fogo, que estava com a numeração suprimida, e duas munições deflagradas foram apreendidas.