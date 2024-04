Primeiro frio da temporada já é esperado no Brasil, entre 17 e 20 de abril

Terça 16/04/24 - 6h57

O primeiro frio do outono está para chegar ao sul do Brasil entre 17 e 20 de abril, trazendo uma massa de ar frio de origem polar que se espalhará pelo interior, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.



A frente fria associada a um ciclone extratropical contribuirá para a queda das temperaturas.



Os efeitos serão gradualmente sentidos na Região Sul e quedas de temperatura em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.



Prevê-se geada na Região Sul, nos dias 18 e 19 de abril, e possíveis recordes de baixa temperatura em várias capitais dessas regiões.