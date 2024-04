Saiu a cavalo, atrás de outro cavalo, na segunda-feira 15, pela mata do Boi Morto. Como não voltava, foram à sua procura. Estava apenas desidratado, aos 85 anos

Terça 16/04/24 - 19h38

Divulgado pelos Bombeiros:





Na manhã dessa terça-feira, 16 de abril, militares do Posto Avançado de Bocaiuva auxiliaram nos trabalhos de buscas de pessoa desaparecida em mata, numa região conhecida como Boi Morto, zona rural do município de Francisco Dumont.



Segundo informações dos familiares, o Sr. A. P. F., 85 anos de idade, saiu na manhã do dia 15 de abril (segunda-feira), e não teria sido mais visto. O mesmo saiu montando em um cavalo, a procura de um outro cavalo que teria se perdido.



Após levantamento de informações, junto com a Polícia Militar de Francisco Dumont e familires da vítima, no início da tarde deste primeiro dia de buscas, a vítima foi localizada com vida, consciente e orientado, apresentando um quadro desidratação e algumas escoriações pelo corpo.



Após a localização da vítima por familiares e amigos, a equipe de Bombeiros realizou uma avaliação inicial, e o conduziu até uma Unidade Hospitalar da cidade de Francisco Dumont, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica de plantão.