Unimontes divulga concurso da Prefeitura de M. Claros, com 2.498 vagas. Inscrições entre 21 de junho e 19 de julho

Terça 16/04/24 - 20h05

Divulgado pela Unimontes:





Publicado edital do concurso público da prefeitura de Montes Claros: 2.498 vagas



Concurso será organizado pela Cotec/Fadenor. Inscrições serão recebidas de 21 de junho a 19 de julho de 2024



Foi publicado nesta terça-feira (16/04) o edital do concurso público da Prefeitura de Montes Claros, que visa o preenchimento de 2.498 vagas nas áreas de saúde, administrativa, técnica, social e operacional. O concurso será organizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas (Fadenor), por intermédio da Comissão Técnica de Concursos (Cotec). Foi firmado convênio entre o Município e a Fadenor, auxilia nas ações da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

O edital completo do concurso público pode ser conferido no Diário Oficial do Município e no site da Fadenor/Cotec.

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Montes Claros serão realizadas no período de 21 de junho a 19 de julho de 2024, pela internet. As provas de múltipla escolha estão marcadas para o dia 25 de agosto de 2024. Além das provas de múltipla escolha e de redação, estão previstas provas discursivas e provas de título -para as funções de nível superior.

As 2.498 vagas do concurso serão distribuídas em 97 cargos nos níveis do ensino fundamental, médio, técnico e superior. Cerca de 400 cargos são do ensino médio.

O diretor técnico da Fadenor, professor Roney Versiani Sindeaux, destaca a relevância da escolha da fundação para a realização do concurso público da Prefeitura de Montes Claros. “Para a Fadenor é um orgulho participar de tão importante e histórico momento da gestão pública municipal na realização do concurso”, afirma Roney Sindeaux.

“Nos comprometemos a realizar todo o processo com total transparência, zelo, ética e responsabilidade para oferecer, ao final, os melhores profissionais ao município para o atendimento à população em todos os cargos e vagas oferecidos”, completa o diretor da Fadenor, que assinou o convênio para a promoção do certamente juntamente com o prefeito Humberto Souto.

CARGOS OFERECIDOS

Serão preenchidas vagas no concurso público da Prefeitura de Montes Claros nos seguintes cargos: agente administrativo, agente administrativo da saúde, auxiliar de consultório dentário, educador cuidador, educador social, fiscal municipal, motociclista, motorista carteira “D”, orientador social, de técnico (em administração, eletrônica, informática, laboratório, enfermagem, higiene dental, manutenção de equipamentos, prótese dentária, radiologia, segurança do trabalho e vigilância sanitária).

Serão oferecidas vagas das seguintes funções de nível superior: administrador, administrador hospitalar, advogado público, analista de planejamento e orçamento público, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, economista, educador físico, enfermeiro, enfermeiro em residência em saúde pública, enfermeiro especialista em saúde da família, enfermeiro especialista em saúde mental, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro em segurança do trabalho, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico veterinário, nutricionista, odontólogo (com várias especialidades), pedagogo, psicólogo, psicólogo em saúde mental, sociólogo e terapeuta ocupacional.

Conforme o edital, o concurso terá vagas para médicos nas diferentes especialidades: especialista em saúde da família, residência em saúde da família, anestesiologista, angiologista, cardiologista, cardiologista infantil, cirurgia geral, clínico geral, dermatologista, médico do trabalho, endocrinologista, fisiatra, gastroenterologista/endoscopista, geriatra, ginecologista, hansenologista, hematologista, homeopatia, mastologista, nefrologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, pediatra, plantonista clínico, plantonista pediatra, pneumologista, psiquiatra, radiologista, reumatologista, traumatologista, ultrassonografista e urologista.