Ladrão entrou em igreja de M. Claros e revirou tudo, procurando dinheiro até dentro do cofre. Deixou marcas de sangue

Quarta 17/04/24 - 10h13

Divulgado pela PM:



A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de sua 11ª RPM, foi acionada, na tarde dessa terça-feira (16), a comparecer à Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Av. Leonel Beirão de Jesus, Bairro José Carlos Valle de Lima, em Montes Claros, alvo de furto.



Segundo o solicitante/pároco da referida Igreja, por volta das 13h30min, após no local, detectou que indivíduo não identificado danificou um vidro da janela lateral, e entrou na Igreja e revirou os armários e guarda-roupas procurando dinheiro.



Ainda segundo o religioso, o autor tentou arrombar o cofre, subtraiu um microfone com o cabo e tentou quebrar o cadeado de uma das portas laterais.



O solicitante alega que ficaram marcas de sangue em algumas peças de roupas e forros de mesas e no piso, que provavelmente são do autor.



A perícia da Polícia Civil foi acionada.



A Polícia Militar segue empenhada para localizar e prender o autor.