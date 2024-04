M. Claros, 18h18m: "...teve contato com a rede elétrica ao realizar serviços de pintura e ficou caído sobre o telhado do local em que prestava serviço , na Vila João Gordo"

Quarta 17/04/24 - 19h46

Divulgado pelo Corpo de Bombeiros, às 18h18m:



No final da tarde desta quarta-feira, 17 de abril, uma equipe de bombeiros foi acionada para auxiliar no salvamento de um trabalhador que teve contato com a rede elétrica ao realizar serviços de pintura e ficou caído sobre o telhado do local em que prestava serviço , na Vila João Gordo.



O homem, de 30 anos, sofreu queimaduras na região do braço esquerdo e nas costas.



Devidamente equipados e utilizando-se de uma escada para acessar o local e avaliar a situação e o paciente, os militares do Corpo de Bombeiros o imobilizaram em prancha rígida. Posteriormente o envolveram em uma maca tipo envelope, descendo o jovem ao solo.



A equipe do SAMU deu continuidade ao atendimento do paciente.