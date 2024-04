Carreta e caminhão bateram de frente perto de Mato Verde, no final da tarde, e motorista de 21 anos morreu

Quarta 17/04/24 - 19h50

Na MGC-122, em Mato Verde, carreta e caminhão-baú bateram de frente: o motorista da carreta, com minério de ferro, relatou que vinha de Espinosa para Montes Claros quando surgiu o caminhão na contramão e o choque foi inevitável.



O condutor do caminhão, de 21 anos, morreu no local do acidente.



O Samu constatou a morte e socorreu o outro motorista, de 30 anos, levado ao hospital de Mato Verde com ferimentos na face, tórax e cortes na mão.