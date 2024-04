Depois dos drones de Israel contra o Irã nas últimas horas, especialistas acreditam que ataques mútuos devem parar

Sexta 19/04/24 - 6h42

Ataques diretos entre Israel e o Irã cessaram, de acordo com fontes de inteligência, após o ataque israelense em Isfahan, província a 350 km de Teerã.



Defesas iranianas abateram três drones israelenses.



Fontes acreditadas disseram que não é esperada retaliação iraniana.



Já o governo iraniano minimizou impacto do ataque.



Militares, tanto de Israel como do Irã, não comentam sobre a origem do ataque.



Alvo não foi instalação nuclear, segundo fonte dos EUA.



Radar do exército poderia ser um dos alvos, causando danos a edifícios de escritórios na área.