Incêndio em casa de M. Claros, na manhã de sábado: "Informo ainda que a Polícia Militar esteve presente no local e tomou as providências cabíveis, no que tange a questões relacionadas as causas e responsabilidades de suspeita de crime"

Divulgado pelo Corpo de Bombeiros:



Na manhã deste sábado, 20 de abril, por volta das 06h20min, uma equipe de Bombeiros do Sétimo Batalhão de Bombeiros Militar de Montes Claros, foi acionada para atender uma ocorrência relacionada a incêndio em residência unifamiliar, localizada na Rua Rosângela Moura - 1522, no bairro Santo Inácio.



No local a guarnição de bombeiros depararam com um foco de incêndio no quarto da residência em chamas e vários focos de incêndio que rapidamente se espalharam muita fumaça pelos cômodos.



Diante do exposto, os Bombeiros militares, com a utilização de EPIs e técnicas específicas de combate a incêndio urbano, iniciou-se o combate às chamas que durou certa de 01hs50 minutos para o combate e rescaldo.



Durante os trabalhos, foram empregados aproximadamente 5500 (cinco mil e quinhentos) litros d’água. Salienta-se ainda que não houveram vítimas.



Após trabalhos de rescaldo e orientações de segurança ao proprietário e do imóvel, a Guarnição de Bombeiros retornaram a sede do 7ºBBM. Informo ainda que a Polícia Militar esteve presente no local e tomou as providências cabíveis, no que tange a questões relacionadas as causas e responsabilidades de suspeita de crime.



