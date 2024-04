PM do Rio apreendeu, nas mãos do crime, 492 fuzis em 2023. Quase metade vem dos Estados Unidos

Domingo 21/04/24 - 7h19

A PM do Rio apreendeu 492 fuzis em 2023, o que equivale a uma média de um fuzil tomado de traficantes e milicianos por dia.



227 são de origem americana, indicando que, em média, um fuzil desse tipo foi apreendido a cada dois dias.



A maioria das apreensões ocorreu em áreas frequentemente afetadas por confrontos entre facções criminosas



O fuzil é a principal arma utilizada pelas facções criminosas na disputa por territórios e na manutenção do controle sobre as áreas já dominadas.



As áreas do estado com maior incidência de apreensões são Jacarepaguá, Campinho e Baixada Fluminense.



Isto reflete as disputas travadas com armas de guerra pelas facções.