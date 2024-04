"Cometa do Diabo", que ganhou o nome depois de explosão, com sorte poderá ser visto a partir desta noite em todo o hemisfério sul

Domingo 21/04/24 - 13h25

Pelos próximos dias será possível observar o 12P/Pons-Brooks, conhecido como o "Cometa do Diabo", à medida que se tornar mais visível no céu noturno do Brasil e do Hemisfério Sul.



Descoberto em 1812, o cometa ganhou esse apelido devido a explosão em julho de 2023 que distorceu sua coma, formando uma aparência de chifres.



Desde 7 de abril, observadores na região Nordeste do Brasil têm registrado sua passagem, mas será neste domingo (21) que ele se tornará visível em todo o país, atingindo sua máxima aproximação.



Aplicativos de observação de estrelas para celular podem ajudar a localizá-lo no céu, permitindo a identificação de diversos objetos astronômicos, incluindo cometas.



Basta buscar pelo "Cometa do Diabo" na ferramenta de busca desses aplicativos e apontar o celular para o céu no momento ideal de observação.