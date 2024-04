Investidores estrangeiros já retiraram quase 30 bilhões de reais da Bolsa Brasileira, em 2024

Segunda 22/04/24 - 6h56

Investidores estrangeiros retiraram cerca de R$ 29,4 bilhões da Bolsa brasileira (B3) em 2024, com um saldo negativo de R$ 7,55 bilhões somente em abril.



O movimento é atribuído, em grande parte, à política monetária dos Estados Unidos, onde os sinais de crescimento econômico contínuo tornam improvável a redução das taxas de juros, atualmente entre 5,25% e 5,50%.



Isso aumenta o interesse por títulos do Tesouro americano, considerados seguros, em detrimento de ações de mercados emergentes como o Brasil.



As mudanças na política fiscal brasileira, como a redução das metas fiscais para 2025 e 2026, também influenciam.



No primeiro trimestre de 2024, os investidores retiraram R$ 22,9 bilhões, a maior retirada em três meses desde 2021, revertendo o aporte positivo de R$ 44,85 bilhões observado no final de 2023, quando havia expectativas de queda nas taxas de juros nos EUA.