Tombamento de caminhão interditou a BR-251 na altura da ponte do Rio Vacarias, no município de Padre Carvalho

Segunda 22/04/24 - 23h35m

Divulgado pelos Bombeiros, às 23h30m:





Na tarde desta segunda-feira (22/04), por volta de 16h15min, Bombeiros do 9º Pelotão foram acionados para atender uma ocorrência de tombamento de caminhão na BR-251, Km 451, próximo a ponte do rio vacarias, no município de Padre Carvalho.



Tratava-se de um caminhão que se deslocava de São Paulo sentido Paraíba e estava carregado com produtos diversos.



Com o impacto parte da carga do veículo espalhou na rodovia, comprometendo o fluxo de veículos.



O condutor do caminhão foi avaliado pelas equipes de resgate e foi liberado no local.



A rodovia foi interditada durante atuação dos órgãos de segurança pública.



Atuaram no atendimento CBMMG, PRF e SAMU.