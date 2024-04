Noite de segunda-feira. Caminhão bateu contra a traseira de outro, os dois carregados de manga, na Serra de Francisco Sá. Um deles desceu pela ribanceira

Terça 23/04/24 - 6h38

Divulgado pelo Samu:



SAMU socorre vítima após caminhão colidir com outro caminhão e cair em ribanceira na BR-251



O SAMU foi acionado para prestar atendimento em um acidente envolvendo dois caminhões no km 472 da BR-251, na noite dessa segunda-feira (22).



Um caminhão caiu em uma ribanceira após bater na traseira de outro caminhão na Serra de Francisco Sá.



Os veículos estavam carregados com manga e seguiam para São Paulo.



Quando a equipe do SAMU chegou ao local, o motorista do veículo, de 26 anos, já havia conseguido subir a ribanceira e aguardava o socorro às margens da rodovia.



Apesar da gravidade do acidente, a vítima apresentava apenas cortes nos membros inferiores. Os profissionais do SAMU realizaram o atendimento necessário ao paciente no local e, logo após, encaminharam a vítima para o hospital de Francisco Sá.



Já o motorista do caminhão que foi atingido na traseira, não teve ferimentos.